Компания Nest предоставит термостаты малоимущим семьям

Компания Nest организовала «Энергетический проект». Его основной задачей является предоставление малоимущим американским семьям специального устройства, которое поможет им сберечь деньги за счёт экономии электроэнергии.

Суть данного «энергетического проекта» состоит в том, чтобы упростить малообеспеченным американским семьям оплату за коммунальные услуги, такие как отопление. Такая инициатива возникла после того, как было обнаружено, что среднестатистическая семья тратит около 3,5% своих доходов на оплату электроэнергии. В действительности, было обнаружено, что у каждой пятой американской семьи уходит до 20% на коммунальные услуги, что не по карману многим.

Компания Nest заявила, что они планируют предоставить около 1 миллиона термостатов, которые помогут сберечь деньги и сократить потребление энергии. Для воплощения данной идеи требуется тесное сотрудничество с различными некоммерческими и энергетическими компаниями. Данные организации получат большое количество термостатов со значительными скидками, что позволит раздать их нуждающимся бесплатно или по максимально возможной низкой цене.

Habitat for Human является главным партнёром данной инициативы. Компания продаёт жильё или сдаёт его в аренду. Также её представители заявили, что все построенные в 2018 году дома будут оснащены термостатом Nest. Около 10% от продаж данных устройств ($500 000) будут отданы в фонды организаций, схожих по своим задачам с Habitat for Human.