Эксперты назвали сроки повышения цен сетевых операторов в два раза

"Пакет Яровой" вынудит сетевых операторов поднять цены до двух раз. Эксперты уверены, что это произойдет уже в августе или сентябре текущего года.

С 1 октября в России начнет действовать законопроект, согласно которому интернет-провайдеры и операторы мобильной связи обязаны 30 дней хранить на своих серверах данные о трафике всех своих пользователей. Стоит отметить, что требование должны будут выполнять даже такие популярные и распространенные компании, как "Мегафон", "МТС", "Билайн".

Однако хранение данных при большом количестве пользователей приведет к колоссальным тратам. Ведь законопослушным организаторам услугам придется арендовать крупные сервера для размещения огромных массивов информации. По подсчетам "Мегафон", на эти операции придется потратить в общей сложности до 35-40 миллиардов рублей. Более того, компаниям пять лет придется ежегодно расширять объем своих хранилищ на 15%, чтобы обеспечить необходимую по закону длительность.

Ряд независимых специалистов прогнозирует, что для поддержания предприятий на плаву, руководителям придется пойти на существенное увеличение стоимости услуг на связь и интернет. Только в этом случае они смогут получать доходы от своей работы. Требования к хранению вступят в силу с октября, что дает отсрочку для провайдеров. Однако с начала июля начнет действовать пункт закона о полугодовом хранении телефонных переговоров абонентов. Поэтому мобильные тарифы должны подорожать уже со средины лета.