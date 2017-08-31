Спеацилисты показали легкий способ украсть данные с любого iPhone‍

Специалисты фирмы Symantec показали легкий способ украсть данные с любого смартфона марки iPhone‍. Процедура совершается через технологию iTunes Wi‐Fi sync, которая позволяет бесконтактно передавать данные на компьютер, сообщает агентство Nation News.

Стало известно о новой лазейке для хакеров, с помощью которой они могут атаковать любой iPhone‍. Пока неизвестно, происходили ли такие случаи на самом деле. Этот способ лишь недавно удалось раскрыть специалистам фирмы Symantec. Брешь в защите продукта от купертинцев назвали "Trustjacking".

Так, сотрудник фирмы рассказал, что, когда владелец смартфона от Apple подключается к новому компьютеру, устройство предлагает ему ответить, можно ли доверять ему. Чтобы совершить обмен файлами, человек в любом случае нажимает "да".

Используя такой подход, злоумышленники могут пробраться к личным данным владельца гаджета, например, в аэропорту. Так, человек может подключить его к бесплатному зарядному и тем самым одобрить неизвестное устройство. Хакер, находящийся в той же сети, в этих обстоятельствах без труда сможет украсть данные с помощью вредоносной программы.