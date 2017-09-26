Зарубежные хакеры атаковали сайт Роскомнадзора

С начала принятия мер по блокировке Telegram сайт Роскомнадзора был атакован зарубежными хакерами. Об этом пресс-служба Федеральной службы известила 20 апреля.

Согласно сообщению, со вторника ресурсы надзорного ведомства четыре раза попытались взломать посредством особых бот-сетей. Однако специалисты Роскомнадзора успешно справились со всеми DDoS-атакам.

По информации пресс-службы, эксперты по киберзащите совместно с сотрудниками предприятия Ростелеком, обеспечивающего безопасность портала, занимаются усилением защитных протоколов своей системы. Они намерены не допустить подобных виртуальных вмешательств в будущем.

Тем временем продолжается борьба Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Российская информационная спецслужба блокирует всё новые IP-адреса. Некоторые аналитики предполагают, что именно эти действия побудили киберзлоумышленников к попыткам внешнего воздействия на сайт госучреждения.