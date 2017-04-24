Сервисы "Райффайзенбанка" не работают из-за технических неполадок

20 апреля сервисы "Райффайзенбанка" не работают во регионах России из-за технических неполадок. Об этом клиенты банка пишут в социальных сетях.

О недоступности услуг сообщают россияне из многих областей, в частности, Пермской Нижегородской, Самарской и Свердловской. Пользователи сообщают, что не могут снять наличные в банкомате, оплатить услуги в виртуальных сервисах, перевести средства из друг банковских счетов и даже оплатить покупки картой. Для многих клиентов невозможность безналичного расчета стала серьёзной проблемой. Один из них не смог оплатить поездку в такси.

В пресс-службе банка объяснили, что в настоящее время специалисты обновляют программное обеспечение для "Райффайзенбанка". Процесс должен завершиться уже через несколько часов. Однако точные сроки неизвестны. Поэтому сотрудники организации просят клиентов позвонить на горячую линию для консультации о работоспособности системы за 2-3 часа до запланированных операций. Они отмечают, что сбой в работе никак не связан с масштабной кампанией "Роскомнадзора" по блокировке Telegram.