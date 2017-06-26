ФСБ заблокировала Telegram из-за желания Дурова создать свою криптовалюту‍

ФСБ (Федеральная служба безопасности) заблокировала Telegram из-за желания Дурова создать свою криптовалюту‍. Такую причину озвучили отечественные СМИ со ссылкой на имеющееся письмо от сотрудника ведомства Романа Антипкина.

Стало известно об истинных причинах ФСБ заблокировать Telegram. Российские СМИ обнародовали мысли сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которые он описал в письме своим коллегам. С его слов, желание структуры добиться блокировки мессенджера обусловлено тем, что ее сотрудники узнали о планах Павла Дурова ввести свою криптовалюту. Именно она, как сообщается, несет наибольшую опасность для общества.

Антипкин утверждает, что суд состоялся вовсе не из-за того, что разработчик Telegram отказался передать ключи для дешифровки сообщений. Юристы ФСБ в ходе заседания упоминали, что мессенджером могут пользоваться террористические и экстремистские организации. Тем не менее, только сейчас стало ясно о страхе ведомства, что представители таких сообществ начнут безнаказанно использовать криптовалюту Дурова для осуществления своей преступной деятельности.