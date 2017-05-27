В Роскачестве назвали самые безопасные антивирусные программы для Windows

Специалисты Роскачества провели исследования и установили, какие антивирусные программы наиболее эффективны и безопасны для компьютеров, работающих на ОС Windows. Лидером из 23 испытуемых программ стал сервис Bitdefender Internet Security.

В Роскачестве анализировали работу 23 сервисов по предоставлению антивирусной защиты компьютеров. На втором месте по эффективности и качеству работы оказался антивирус Bitdefender Antivirus Free Edition. Четвертое и пятое место заняли приложения BullGuard Internet Security и Norton Security Deluxe.

По данным Роскачества, большинство испытуемых антивирусных программ показали хорошие результаты по борьбе с вирусами и фишингом. Приложения, в основном, показывали результат на 95% от требуемых условий. Также сообщается, что встроенная антивирусная программа от Windows не является столь эффективной. По качеству работы и эффективности требуемых задач эксперты отдали данному сервису лишь 17 место в общем рейтинге.