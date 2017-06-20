В Telegram‍ резко выросло количество пользователей после блокировки Роскомнадзором. В России их стало порядка 1,2 миллионов, что показывает рост на 27%. Кроме того, стало больше скачиваний сервисов VPN и Proxy.

Одно из отечественных изданий решило проверить, пошел ли на пользу мессенджеру Telegram‍ так называемый "черный пиар", который он получил во время скандала с Роскомнадзором. Они прибегли к помощи экспертов SimilarWeb, чтобы проанализировать ситуацию. Как оказалось, за последние пару недель количество пользователей мессенджера резко выросло. Они проверили, сколько их было в понедельник 9 апреля, а также 16 апреля, в тот же день недели. Оказалось, их количество действительно возросло на 27%.

Вместе с тем, из-за блокировки как новым, так и старым юзерам пришлось использовать сервисы для ее обхода. Так, специалисты говорят, что больше всего скачиваний пришлось на Opera Free VPN. Пользователи устанавливали ее пока не узнали о его скором закрытии. После этого большим вниманием пользовалось приложение Browsec VPN.