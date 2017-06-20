Компания Google запретила использовать свою сеть для обхода блокировок

Компания Google закрыла возможность использования своей сети в качестве прокси. Представитель организации подтвердил эту информацию и отметил, что такие изменения демонстрируют результат уже давно запланированных обновлений сети.

Как сообщает корпорация Google, они не осуществляли поддержку в сторону функции domain-frontin и возобновлять ее они не планируют. Как известно, ранее некоторые сервисы задействовали Google в качестве прокси-сервера, в результате чего появлялась возможность перенаправления трафика на площадки через домен Google.com. Данная манипуляция помогала обходить государственные блокировки.

Первыми данные изменения заметили специалисты из Tor. Также известно, что запрет на использование Google в качестве прокси-сервера окажет вред на работу сервисов Signal и Psiphon.

Ранее уже сообщалось, что 16 апреля в Роскомнадзоре для блокировки Telegram в реестр запрещенных сайтов внесли порядка 16 миллионов IP-адресов, принадлежащих компаниям Google и Amazon. Таким образом, надзорный орган ликвидировал возможности обходить блокировки. От таких действий пострадали сервисы и компании, которые использовали облачные хранения данных организаций.