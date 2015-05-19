В 2019 году в России появится возможность оплачивать покупки в интернете через телефонный номер

В 2019 году в России может появиться возможность оплаты покупок в интернет-магазинах не через банковские карты, а по номеру мобильного телефона. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источники, приближенные к Центробанку, платформу для таких быстрых платежей разрабатывают в ассоциации «Финтех».

Как сообщается, уже в следующем году жители России смогут оплачивать свои покупки, сделанные в интернете, по номеру своего мобильного телефона. Вместо того, чтобы вводить данные о банковской карте или совершать переводы через онлайн-банкинги, покупателю понадобится лишь его телефон.

Так, банковский счет покупателя будет привязан к его мобильному номеру телефона. К одному номеру, уточняют СМИ, можно будет привязать только одну карту банка. Чтобы совершить покупку, покупатель будет вводить номер своего телефона и получать специальное СМС, код из которого он будет вводить в специальную графу.

По словам источника, интернет-магазины будут интегрированы со специальной платформой быстрых платежей, разработкой которой уже занимаются специалисты из «Финтеха». Также сообщается, что в банках и в Ассоциации компаний, занимающихся торговлей в интернете, такую идею и разработку специальной платформы уже поддержали. По мнению владельцев онлайн-магазинов, такая новация окажет влияние и увеличит количество безналичных платежей. Конечно, отмечают в источниках, есть риск безопасности. Но и над этим вопросом уже работают эксперты.