"Яндекс" начнет внедрять "Алису" в бытовую технику

Компания "Яндекс" планирует внедрить голосовой помощник "Алису" в бытовую технику. Сейчас корпорация проводит переговоры с разработчиками бытовой техники и электроники.

Как стало известно, "Яндекс" решил "разговорить" абсолютно всю бытовую технику для того, чтобы облегчить жизнь людям. Если раньше люди удивлялись тому, что телефон может спокойно помещаться в кармане одежды, то теперь вряд ли кого-то удивит говорящий холодильник или микроволновка.

Для того, чтобы внедрить функцию голосового управления бытовой техникой и электроники, "Яндекс" использует домен Yandex.iO и своего голосового помощника "Алису". После того, как данная функция получит широкое распространение, бытовая техника сможет пообщаться со своим хозяином, пошутить, посмотреть погоду, рассчитать стоимость грузоперевозки, переключать каналы или найти эвакуатор. В настоящий момент разработчики подготовили около 3000 навыков для "Алисы", пока успели опубликовать только 100 из них.

Сообщается, что "Яндекс" уже начал вести переговоры с разработчиками бытовой техники и электроники, однако имена потенциальных партнеров пока не раскрываются.