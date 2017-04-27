Павел Дуров получил более 5000 подарков в рамках протеста против блокировки Telegram

Блокировка мессенджера Telegram вызвала волну несогласия со стороны российских пользователей. В знак протеста, за последние сутки создателю Telegram Павлу Дурову отослали более 5000 подарков. Изображение собачки Спотти в капюшоне стало символом в сопротивлении блокировке мессенджера.

Спотти в капюшоне – это новый подарок в социальной сети «ВКонтакте», основателем которой, как известно, также является Павел Дуров. Теперь изображение Спотти стало эмблемой в борьбе против беспричинного, с их точки зрения, блокировки мессенджера. Общее число подарков со Спотти, которые получил Павел Дуров, равняется пяти тысячам. Такая поддержка в лице пользователей не безосновательна, ведь большинство считает блокировку Telegram незаконной.

В ответ Павел Дуров поблагодарил всех за оказанную поддержку. Кроме этого, Павел уверяет, что команда специалистов продолжит искать пути обхода блокировки. Среди прочих средств «Цифрового сопротивления», обещания Дурова обеспечить грантами всех администраторов независимых proxy и VPN серверов. Символ Спотти в капюшоне также теперь доступен и в Telegram.