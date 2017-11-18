Токийские ученые создали солнечные батареи, которые крепятся к одежде

Японские ученые разработали сверхтонкие солнечные батареи, которые можно закрепить на одежде.

Токийская группа разработчиков создала специальные электрические элементы, которые крепятся на одежду при фотопечати. Их невозможно повредить при растягивании и сжимании. А также они могут выдержать температуру до 100°C.

В этом устройстве энергия может преобразоваться с эффективностью до 10%. Это больше, чем у подобных аналогах.

Такими солнечными батареями вполне можно зарядить мобильные телефоны, ноутбуки или любую другую переносную технику. А также, если их разместить на палатке, они могут обеспечить своих владельцев электроэнергией даже на природе.

Исследователи надеются на то, что технология будет иметь огромный спрос, потому что солнечные батареи в наше время имеют низкую себестоимость. Но не смотря на то, что технологию уже можно применять на практике, некоторые элементы уничтожаются при воздействии на них воды и кислорода. Поэтому разработчики хотят поработать над улучшением стойкости батарей, чтобы подготовить их к использованию. На это может уйти несколько лет.