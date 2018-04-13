Адвокаты Telegram направили жалобу по решению о блокировке в России

17 апреля адвокаты компании Telegram направили в Мосгорсуд жалобу на решение Таганского суда Москвы о незамедлительной блокировке мессенджера. Такое сообщение юрист Павел Чиков разместил на своем Telegram-канале.

Правозащитник также опубликовал скан документа частной жалобы, которую подали от лица Рамиля Ахметгалиева. В ней написано, что в районном суде решение в пользу Роскомнадзора было утверждено в условиях множества процессуальных нарушений. Кроме того, в вердикте нет доказательств угрозы нарушения прав россиян на конфиденциальность данных в случае замедления исполнения приговора.

Автор отмечает, что публичные и частные интересы пострадают как раз в случае спешной блокировки мессенджера. Принятые Роскомнадзором меры по ограничению деятельности Telegram до вступления приговора в законную силу значительно ущемляют права частных граждан и юридических лиц.

В минувшую пятницу суд Таганского района позволил Роскомнадзору немедленно заблокировать Telegram. Сама блокировка началась с понедельника. В результате действий ведомства появились проблемы в работе некоторых других соцсетей, таких как Twitter или Одноклассники. А вот Telegram, как уже писала "Версия", нашел пути обхода посредством сложной системы push-рассылок через сервера других зарубежных корпораций.