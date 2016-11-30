Doctor Web нашел новый вирус для Android-устройств

Разработчики антивируса Doctor Web отыскали среди приложений для Android-устройств новый троян. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Аналитики организации нашли вирус в интернет-маркете Google Play. Вредоносный алгоритм получил название Android.Click.245.origin. После сигнала от создателей, программа автоматически загружает в системе веб-страницы, на которых пользователей мошенническим путем подписывают на оплачиваемые котент-услуги. Иногда подписка и снятие денег происходит автоматически - стоит лишь нажать ключевую кнопку-активатор.

Сейчас администраторы Google Play уже удалили вредоносное ПО из своей системы. По подсчетам экспертов Doctor Web, на уловки злоумышленников успели попасться более 20 тысяч пользователей. Мошенники маскировали вирус под популярные приложения, такие как GetContact, специализирующийся на работе с телефонной книгой, а также голосовой помощник "Яндекса" - Алиса. Стоит заметить, что посленее является интегрированным сервисом и не предлагается разработчиками в качестве отдельного продукта.