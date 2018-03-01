Ученые заставят геймеров ощущать боль во время игр

Ученые из Томска создали специальное устройство, которое даст геймерам возможность чувствовать настоящие болевые ощущения во время онлайн-игр. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба ТГУ.

Как стало известно, специалисты Томского государственного университета занимаются созданием специального прибора, благодаря которому геймеры во время онлайн-игр будут ощущать прикосновения и даже боль от ударов. Прибор будет оказывать воздействие на человеческую кожу благодаря электрическим импульсам. Благодаря этому у пользователя будут создаваться фантомные иллюзорные ощущения и он ощутит различные прикосновения и даже боль от ударов и толчков.

Ученые рассказали о том, что новый аппарат будет способен настаиваться индивидуально под каждого человека, а электростимуляция подарит более яркие и четкие ощущения от игрового процесса.