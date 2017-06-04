Пользователи массово жалуются на сбой в соцсети "Одноклассники"

Пользователи популярной социальной сети "Одноклассники" стали массово жаловаться на то, что не могут получить доступ к своим аккаунтам. По их словам, сбой в работе соцсети случился буквально недавно.

Как стало известно, во вторник, 17 апреля, пользователи стали жаловаться на то, что в работе соцсети "Одноклассники" наблюдаются сбои, все посты пропали с их страниц, кроме того, выскакивает сообщение, что пока сервис недоступен. Журналисты телеканала "Дождь" проверили данные сообщения и подтвердили, что в соцсети "Одноклассники" невозможно оставить пост, так как появляется сообщение, в котором говорится о поломке сервиса.

В настоящий момент точная причина сбоя не сообщается, разработчики отметили, что в ближайшее время поломка будет устранена.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России, согласно решению суда.