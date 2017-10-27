"Промсвязьбанк" разработал сервис для досрочного погашения кредитов

Учреждение "Промсвязьбанк" разработало для клиентов сервис, который позволяет досрочно погасить кредиты в удаленном режиме. Об этом рассказал директор банка по развитию цифровых услуг Борис Гаврилов.

Сервисом можно воспользоваться через мобильное приложение или интернет-систему организации в браузере. Нужно лишь найти нужный раздел и кликнуть на "погасить досрочно". При этом сумму можно оплатить как полностью, так и частично. В последнем случае нужно указать сокращение кредитного срока или суммы ежемесячной выплаты. При полном сервис отображает пользователю сумму, которую необходимо внести, учитывая набежавшие проценты.

Борис Гаврилов отметил, что "Промсвязьбанк" заботится о комфорте и благополучии своих клиентов. По его словам, сервис для досрочного погашение кредитов призван еще лучше наладить открытый контакт с банком. Замглавы блока добавил, что система для удаленного управления операциями "Промсвязьбанка" очень проста в использовании для любого возраста и не требует продвинутых навыков обращения с цифровыми технологиями.