Сложная схема Telegram успешно минует блокировку и работает в России

Спустя день после начатой "Роскомнадзором" блокировки, Telegram продолжает успешно работать в России. Обход обеспечивает сложная система DC_Update.

Как ранее анонсировал основатель Павел Дуров, для работы с мессенджером россиянам не нужно задействовать прокси или VPN-сервисы. Доступ будут предоставлять внутренние технологии Telegram. Пользователям достаточно получить по push-рассылке сообщение и нажать на него. DC_Update самостоятельно переведут клиент на арендованные сервера крупных IT-компаний Apple, Microsoft и Google. Отказывается работать лишь веб-версия, не использующая рассылку.

Таким образом, чтобы помешать нормальной работе мессенджера, российскому надзорному ведомству придется заблокировать миллионы IP-адресов, что приведет к неполадкам множества других приложений. Это уже очень близко к запрету всего Интернета. Пока Telegram на территории РФ всё ещё работает медленно из-за сильной нагрузки на сервера. Однако вскоре разработчики должны оптимизировать процесс и наладить привычный режим приложений.