Экс-сотрудник Microsoft создал технологию для полного слежения за коровами
Бывший разработчик компании Microsoft Ясир Хохар, после нескольких лет жизни около фермы, взялся за создание искусственного интеллекта, которое поможет фермерам отслеживать все параметры коров, пишет «ВладТайм».
В Microsoft Ясир Хохар был ответственным за бизнес технологии. Сегодня Ясир Хохар является основателем и президентом компании Connecterra, которая и разработала данную новинку. Она получила название «Интеллектуальный помощник молочного фермера» и призвана отслеживать коров и собирать данные об их самочувствии. Так специальный компьютер помещается на шею животного и передаёт на компьютер фермера не только передвижение коровы, но и другие действия (приём пищи, воды, движения) и даже её самочувствие. В том числе развитие заболеваний.
Этот способ является очень удобным, поскольку крупные фермерские хозяйства не могут уследить за каждым животным. А счастливцы, опробовавшие новинку, уже сообщают об улучшениях в бизнесе. Кроме того, это ИИ безопаснее и эффективнее вживления чипов, которое практикуют некоторые фермы. В его базу заложена технология машинного обучения TensorFlow, разработанная Google. Сейчас ИИ выходит на американский рынок.