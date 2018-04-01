Роскомнадзор не будет наказывать пользователей за переписку в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что грозит тем пользователям, которые, несмотря на блокировку Telegram, будут продолжать пользоваться мессенджером. По его словам, пользователей за переписку в заблокированном мессенджере никто наказывать не будет.

Как известно, в понедельник, 16 апреля, Таганский суд Москвы передал Роскомнадзору официальное решение суда, в связи с чем ведомство тут же приступило к блокировке детища Павла Дурова. Всем интернет-провайдерам были отправлены письма с требованием ограничить доступ к Telegram и россияне стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. Несмотря на блокировку, в скором времени многие воспользовались VPN-сервисами и все вернулось в норму, пользователи вновь получили доступ.

Глава Роскомнадзора дал интервью российским СМИ и ответил на вопрос, чем может грозить пользователям обход блокировки мессенджера. По словам Жарова, пользователей никто наказывать не планирует, просто в скором времени начнется блокировка и VPN-сервисов, также Telegram удалят из интернет-магазинов приложений.

Как рассказал Жаров, в настоящий момент он не может дать прогноз относительно того, в какой мессенджер перейдут россияне. Он отметил, что в России работают более 70 мессенджеров с возможностью обмениваться видео-, аудио- и фотофайлами, присылать стикеры и любоваться котиками.

Жаров заявил, что Telegram является потенциально опасным мессенджером, потому пользователям лучше обратить внимание на его аналоги, которые по своей функциональности ничем не хуже, а некоторые даже лучше.