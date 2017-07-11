Эксперты посоветовали универсальное «умное» устройство с интеграцией Telegram

Владельцы «умных» жилищ могли замечать неудобство, подстерегающее их при автоматизации процессов «умными» гаджетами разных производителей. «ВистаНьюс» пишет, как найти простой выход при помощи другого «умного» устройства.





Удобство автоматизации всей бытовой техники дома отрицать сложно. Однако сложнее удовлетворить все свои потребности только одним устройством, поэтому владельцы современных квартир зачастую запасаются несколькими новинками. Теперь проблема кроется в производителе: чтобы его продукт покупали, разработчик делает его уникальным и несовместимым ни с чем иным, как это делает Apple. Её «умные» колонки имеют проблемы даже с подключением к ресурсам Google.



Однако эксперты нашли выход и предлагают покупать любые гаджеты любых фирм-производителей. Помочь соединить их в один работающий механизм может Athom Homey. Этот девайс имеет 7 различных технологий беспроводной связи, что позволяет соединять разные устройства и управлять ими при помощи этого же «шарика». Для большего удобства в Athom Homey можно интегрировать Telegram или Twitter. Но пока разработчики молчат, что делать российским пользователям, для которых Telegram запрещён.