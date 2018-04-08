Yota вернет абонентам по 15 рублей за оплаченный трафик для доступа к Telegram

Оператор мобильной связи Yota пообещал абонентам, что вернет деньги за оплаченный трафик для заблокированного мессенджера Telegram. Об этом сообщается на странице в соцсети сотового оператора.

Как стало известно, в понедельник, 16 апреля, сотовый оператор Yota дал обещание своим абонентам вернуть им все средства за безлимитный доступ к мессенджеру Telegram, который они еще не успели использовать. Отмечается, что каждому абоненту поступит на счет по 15 рублей, ведь именно столько стоил трафик для приложения Павла Дурова.

Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора Yota имеют полное право самостоятельно составлять свой тарифный план, исходя из своих предпочтений. Так, ранее пользователи могли за дополнительную плату подключить безлимитный доступ ко многим социальным сетям и мессенджерам.

Тем абонентам, кто заплатил за дополнительный трафик для Telegram, в ближайшее время вернут по 15 рублей, ведь именно столько стоил доступ к мессенджеру.