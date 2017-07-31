Виртуальный Skyrim помог игроку похудеть 4,5 килограмма за неделю

Игрок в Skyrim смог существенно похудеть при помощи технологий виртуальной реальности. О своей методике он написал на форуме Reddit.

Пользователь под ником elliotttate утверждает, что сумел превратить VR-версию Skyrim в специфический тренажер для физических нагрузок. Используя персональный компьютер и подходящий к нему гарнитур для поддержки популярной ролевой игры студии Bethesda, он заставил себя активно двигаться, не посещая скучные спортивные залы. Киберспортсмен, в широком смысле этого слова, увеличил существующие нагрузки некоторыми модами, которые придают игровым движениям большей реалистичности.

Благодаря принятым мерам, спустя немногим больше недели любитель виртуальных приключений сбросил 4,5 килограмма. Он добавил: до Skyrim пытался аналогичным образом упражняться в других игровых проектах, однако эффективнее всего получились занятия именно с этой RPG.