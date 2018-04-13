Вместе с Telegram в РФ блокируют другой сервис Дурова - telegra.ph

Параллельно с Telegram провайдеры начали блокировать в России ещё один сервис, созданный Павлом Дуровым и его сотрудниками - telegra.ph. С 16 апреля доступ к нему закрыт.

Функциональное предназначение ресурсов - публикация и хранение документов в Интернете. Пользователь может создать страницу и получить к нему доступ через гиперссылку, по аналогии с GoogleDocs. Автор может редактировать текстовую информацию, а также дополнять её фотографиями, видеозаписями или ссылками.

Несмотря на то, что telegra.ph не является мессенджером, деятельность которого ограничена по решению российского суда, дистрибьюторы сетевых услуг решили заблокировать и его. Напоминаем, суд Таганского района Москвы позволил "Роскомнадзору" ограничить деятельность объединения Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В него входят компании Telegram Messenger LLP, Telegraph Inc и Dogged Labs.