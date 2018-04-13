Роскомнадзор хочет блокировать VPN-сервисы, предоставляющие доступ к Telegram‍. Глава ведомства Александр Жаров рассказал, что предпринимает действия согласно законодательству России и будет действовать против инструментов для обхода блокировки мессенджера.

Стало известно о дальнейших планах Роскомнадзора по борьбе с использованием мессенджера Telegram‍ на территории Российской Федерации. Отечественные СМИ передают, что ведомство хочет блокировать VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ.

После того, как стало известно об официальном решении Таганского суда, связанном с запретом на мессенджер, в глобальной сети появилось множество вариантов того, как его обойти. Один из вариантов - использовать VPN-сервисы. Комментируя это, Жаров отмечает, что все они рискуют стать заблокированными вслед за Telegram‍, если продолжат давать к нему доступ.