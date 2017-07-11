Аккаунт в новом мессенджере "Диалог М" удалось взломать всего за 3 минуты

Как оказалось, представленный госкомпанией "Крымтехнологии" мессенджер "Диалог М" является далеко не самым безопасным местом для пользователей. Выяснилось, что абсолютно к любому аккаунту в нем можно получить доступ всего за три минуты.

Как стало известно, один из пользователей портала TJ протестировал новую платформу для общения "Диалог М" и выяснил, что у него имеются проблемы с безопасность. Так, Артем Леготин использовал бреши в системе авторизации и всего за три минуты смог взломать аккаунт редактора портала. Он рассказал о том, что проводил подобное испытания с согласия редактора и выразил надежду, что разработчики смогут устранить данную проблему и "Диалог М" сможет стать полноценным аналогом популярного мессенджера Telegram.

Напомним, 14 апреля сообщили о том, что открыто публичное тестирование нового мессенджера "Диалог М". Один из разработчиков данного мессенджера заявлял о том, что данная разработка является аналогом подобных приложений заграничных компаний и в ближайшем будущем ничем не будет уступать популярным мессенджерам.