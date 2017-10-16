После новости о блокировке Telegram закрывается приложение Opera VPN

После ажиотажа вокруг блокировки мессенджера Telegram популярность приложения Opera VPN значительно возросла. Однако, на сайте приложения уже появилась информация о том, что 30 апреля сервис закроется.

Как сообщается на официальном сайте приложения Opera VPN, с 30 апреля сервис, предназначенный для обхода блокировок и снижения количества рекламы при использовании интернета через устройства на базе iOS и Android, будет закрыт. Причина закрытия столь популярного приложения не уточняется, однако эксперты уверенны, что сервис прекратит свою работу из-за большого потока пользователей, который образовался после новости о блокировке мессенджера Telegram.

Всем пользователям, которые имеют подписки на приложение, компания предлагает альтернативу и сохранение средств, уже оплаченных за дополнительные функции. Те юзеры, у которых есть премиальная годовая подписка на Opera VPN, могут перейти на сервис SurfEasy и получить там бесплатную подписку на год. Также предлагается получить подписку на новое предложение со скидкой в 80%.

Известно, что приложение Opera VPN считается одним из самых популярных сервисов по обходу рекламы и блокировок. На «волне» новостей о решении Роскомнадзора запретить работу Telegram, приложение получило лидирующие позиции по скачиванию и популярности. Есть ли связь между блокировкой мессенджера и прекращением работы сервиса – пока не известно.