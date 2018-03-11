"МТС" предлагает абонентам подключить безлимитный интернет за 4 рубля в день

Сотовый оператор связи "МТС" в России предоставил своим абонентам доступ к безлимитному мобильному интернету всего лишь за 4 рубля в сутки. Отмечается, что средства со счета абонента будут ежедневно снимать, а подключить услугу можно практически на любом тарифном плане.

Как известно, на протяжении 10 лет мобильные операторы России пытались обеспечить своих абонентом безлимитным доступом в интернет, однако в период с 2016 по 2017 годы от данного эксперимента отказались все операторы. Это связано с увеличением нагрузки, из-за которой страдало не только качество связи, но и скорость самого интернета.

Так, сотовый оператор связи "МТС" решил вновь вернуться к истокам и обеспечить абонентов возможностью безграничного пользования мобильным интернетом, всего лишь за 4 рубля в день или 120 рублей в месяц. Данной услугой могут воспользоваться абоненты практически всех тарифных планов, кроме "Хайп" и "МТС Планшет".

Единственный минус данной услуги заключается в том, что безлимитный интернет будет предоставляться только для определенных сервисов, однако для весьма популярных. Так, абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом во многих популярных соцсетях и мессенджерах. Известно, что данное приложение действует на всей территории России без различных доплат, не считая Чукотского АО.