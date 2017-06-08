Google представил новую программу для общения с книгами

Разработчики Google представили свой новый эксперимент. С помощью программы Talk to Book пользователи смогут пообщаться с книгами.

Программы представлены в формате игр. База данных этого приложения включает в себя около 100 тысяч книг. Любой запрос обрабатывается за счет поиска словесных совпадений, которые соответствуют по смыслу того, что искал человек.

Футуролог Рэймонд Курцвейл заверил, что данные модели уже прошли тренировку и могут отличить хорошие ответы от плохих. Сразу же после получения запроса, программа начинает искать подходящий ответ в своей библиотеке. В большинстве случаев результат соответствует запросу по смыслу. При этом нет никаких правил заданных между вводом и выводом. Программа действует самостоятельно и при этом ничего, кроме ввода запроса пользователям делать не надо.

Однако так же присутствуют ограничения, которые затрагивают геополитические, исторические или культурные оттенки в запросах пользователей.