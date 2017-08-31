Новая схема мошенников: за нераспространение личных данных хакеры требуют 10 долларов

Хакеры создали клон популярного сайта Have I Been Pwned, предназначенного для защиты от кибератак, при помощи вредоносной программы они получают все данные о пользователях и требуют за них выплачивать по 10 долларов. Помимо этого, пока жертва не «откупится», на ее ПК будет проводиться активный майнинг.

Как сообщается, хакеры с цинизмом подошли к своей новой кибератаке, они создали клон сайта, который пользователи используют для того, чтобы определять, украдены ли данные с их аккаунтов. Теперь же, невнимательный пользователь, решивший узнать о безопасности своих личных данных, может зайти на фейковый сайт и стать жертвой именно той атаки, от которой изначально хотел уберечься.

Киберпреступники используют поддельную базу с личными данными и получают доступ к большому количеству логинов и паролей от аккаунтов по всему миру. Потом они связываются со своими жертвами и требуют выплатить им 10 долларов, в случае отказа они угрожают обнародовать всю личную информацию из их аккаунтов.

Отмечается, что хакеры также используют ПК своих жертв для майнинга криптовалют. По подсчетам экспертов, в течении непродолжительного времени мошенники смогут заполучить порядка 14 миллиардов долларов. Чтобы уберечься от атак злоумышленников, эксперты рекомендуют не вносить свои личные данные и пароли на подозрительных сайтах и не скачивать сомнительные приложения.