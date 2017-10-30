На замену заблокированному Telegram в Крыму создали новый мессенджер

14 апреля стало известно, что в Крыму начали тестировать мессенджер «Диалог М», который может стать полноценной заменой получившему блокировку Telegram. Производством нового приложения занималась госкорпорация «Крымтехнологии», сервис уже доступен для скачивания.

После того, как Роскомнадзор получил решение суда на блокировку Telegram, специалисты решили создать новый мессенджер. Приложение «Диалог М» уже проходит открытое бета-тестирование, его можно скачать как в виде браузерной версии, так и для мобильного телефона. Мобильная версия нового мессенджера доступна для скачивания на сайте «Крымтехнологии» и в Yandex Store.

По словам разработчиков, новый мессенджер будет удобен в использовании. Через него, как и в любых подобных приложениях, можно будет отправлять сообщения, файлы и создавать групповые чаты. Однако, отмечают создатели мессенджера «Диалог М», в нем есть преимущество, которое делает его лучше, чем Telegram. В новом приложении появится возможность помечать важные письма или же ставить на них напоминания, эту особенность разработчики считают крайне важной и необычной.