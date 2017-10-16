В США создан защитный браслет для женщин

В Университете Алабамы в Бирмингеме (США) был создан браслет для женщин, который способен защитить в случае нападения.

Это устройство по заранее заданным признакам может определить, что его носитель в беде и автоматически вызывает подмогу. Браслет имеет специальные датчики, которые анализируют положение тела человека в пространстве, его температуру и давление.

Браслет срабатывает в случае нападения на своего носителя или при резком изменении его физического состояния. Новое изобретение сразу же включает мигающий красный свет и звук тревоги, что не может не привлечь внимание прохожих. В то же время браслет так же имеет свойство подключаться к смартфону через Bluetooth и вызвать 911 с передачей GPS-координат. А так же в память устройства можно ввести список экстренных контактов, которым при подобных обстоятельствах браслет сразу же отправит сообщения.

Разработчик объясняет практическое значение своего изобретения тем, что для того, чтобы вызвать помощь по телефону, нужно как минимум нажать кнопку, но это сложно выполнить, если человек потерял сознание. При нападении злоумышленника искать по карманам прибор с кнопкой также затруднительно. Смарт-браслет же действует самостоятельно.