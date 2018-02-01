Пользователи нашли простой способ обойти блокировку мессенджера Telegram

После того, как стало известно о решении Таганского суда Москвы, в результате которого мессенджер Telegram вскоре будет заблокирован, пользователи нашли новый способ использовать сервис Дурова. Благодаря приложению OperaVPN юзеры смогут юез проблем продолжить использование заблокированного сервиса.

Как сообщается, за пятницу, 13 апреля, приложение OperaVPN, доступное для скачивания в PlayMarket и AppStore, значительно возросло в популярности. Это объясняется особенностью работы сервиса, функции которого стали еще актуальнее в связи с блокировкой Telegram.

По данным от экспертов, благодаря приложению OperaVPN пользователь может скрывать свое местоположение и заходить на любые сервисы, не опасаясь, что они могут быть заблокированы в той или иной точке мира. На данный момент сервис скачали уже больше 5 миллионов раз. Однако, владельцы Apple, установившие приложение через AppStore, уже пожаловались на ошибки и сбои в работе сервиса.

По словам экспертов, благодаря сервисам с встроенным VPN, пользователи смогут продолжить использовать мессенджер Telegram. Между тем, стало известно, что приложение OperaVPN уже в скором времени может быть закрыто. Связано ли такое решение с блокировкой Telegram и возможными проблемами с Роскомнадзором, пока не известно.