Специалисты назвали лучшие смартфоны за 15 тысяч рублей

Специалисты назвали несколько лучших смартфонов в пределах 15 тысяч рублей. Они описали основные преимущества выбранных моделей.

Первым телефоном для обсуждения специалисты выбрал Huawei Honor 7X. Смартфон представлен в двух вариантах с 32 и 64 гигабайтами памяти. Плюсами устройства специалисты назвали 5,9-дюймовый дисплей, а также двойную камеру с разрешением матрицы в 16 мегапикселей.

Вторым неплохим вариантом, по мнению экспертов, является Xiaomi Mi A1, выпущенный в сентябре 2017 года. Из плюсов устройства специалисты отметили качественный металлический корпус, поддержку Full HD дисплея устройством и процессор Snapdragon 625. Смартфон имеет две камеры - 12 и 5 мегапикселей. Память устройства может быть увеличена с 64 до 128 гигабайт.

Схожими характеристиками обладает и следующий претендент - Tenor 10.or G с тактовой частотой процессора 2,2 ГГц и оперативной памятью в 4 гигабайта. Специалисты отметили батарею устройства и фронтальную камеру в 16 МП. Самым значительным отличием Moto G5S Plus от своего предшественника они назвали двойную основную камеру в 13 мегапикселей, а также серьезное обновление телефона в целом в начале 2018 года.

Эксперты уверенны, что все представленные телефоны являются прекрасным выбором при бюджете в 15 000 рублей.