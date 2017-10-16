Таганский суд официально заблокировал Telegram в России. Судья вынесла решение на основании того, что создатель мессенджера, Павел Дуров, так и не исполнил требование предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Только что стало известно о решении Таганского суда, который поддержал иск от Роскомнадзора и приказал заблокировать Telegram на территории России. Судьей заседания выступила Юлия Смолина. Она огласила вердикт, ссылаясь на противодействие создателей мессенджера Федеральной службе безопасности. Заседание проходило 20 минут. Для того, чтобы принять решение, судье потребовалось еще 40 минут. Она сообщила, что за исполнение приговора ответственен Роскомнадзор.

Журналисты, присутствовавшие на совещании, передают, что снимать Смолину им было запрещено. Роскомнадзор же ссылался лишь на один предлог для удовлетворения иска - у ФСБ нет доступа к перепискам граждан в Telegram, значит, там могут распространяться террористические и экстремистские сведения.