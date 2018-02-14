"ВКонтакте" раскритиковали новый анимированный набор стикеров ко Дню космонавтики

Новый анимированный набор стикеров «Пришелец Гриша» появился в социальной сети «ВКонтекте» ко Дню космонавтики. Пользователи интернета равнодушно отнеслись к новинке.

Новый набор стоит 133 рубля или 19 голосов. Согласно описанию, Гриша принадлежит к космической армии расы Пильдазоидов с планеты GJ 1214 b. Он путешествует не один, а со своей рыбкой Иноплэт. На нашу планету Гриша прибыл, чтобы похищать коров и гипнотизировать котиков. Пользователи социальной сети заявили, что набор не впечатляет своей анимацией, и цена на него слишком завышена.

Также они отметили, что в стикерах есть некий намёк на космическую сагу «Звёздный путь», но у разработчиков не получилось сделать её искусной и красивой. Планета с наименованием GJ 1214 b действительно существует. Ранее она считалась обитаемой, а на данный момент учёные пришли к выводу, что жизнь на ней невозможна.