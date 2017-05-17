Хакеры заражают компьютеры через файлы Word

Новая волна кибератак пришла из США. Вредоносная программа охватила Microsoft Word. Хакеры получают доступ к совершению определенных действий на компьютере.

Злоумышленники нашли способ заражать компьютеры через брешь в программе Word. Волна кибератак началась месяц назад. Первыми это заметили эксперты американской компании Menlo Security. Как стало известно, целью хакеров были финансовые и IT- организации США и Ближнего Востока. Эксперты сообщают, что преступники действовали по ранее уже замеченном методе, вредоносное ПО вшивают в файлы, которые запускают опасный вирус FormBook. От подобных многоступенчатых атак ранее уже пострадали довольно крупные компании. Такие зараженные файлы рассылались сотрудникам фирм, тем самым распространяя вирус.

Таким образом, в руки хакеров попадают не только ваша конфиденциальная информация, но и пароли, коды. Лишь за период 2018 года количество хакерских атак увеличилось в 40 раз, а последняя массовая попытка заражения была зафиксирована в России. Там злоумышленники попытались заразить одновременно 300 компьютеров.