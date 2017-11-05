Realbotix создала секс-робота для утешения одиноких женщин

Сотрудники компании Realbotix презентовали миру новое творение: мужскую модель секс-робота, который способен общаться с одинокими женщинами. Его назвали Генри и показали на YouTube.

Разработчики считают, что им удалось создать реалистичную секс-куклу в виде мужчины. Помимо сексуальных функций, их проект наделен собственным искусственным интеллектом, который позволяет Генри поддерживать разговор на популярные тематики. В роботе заложен комплекс романтических фраз и лирических произведений. Генри даже сможет к месту пошутить.

Директор предприятия Мэтт МакМуллен утверждает, что их продукт призван, в первую очередь, стать другом и скрасить одиночество обделенных вниманием представителей прекрасной половины человечества. А также сексуальным партнером, внешность которого можно выбрать по собственным предпочтениям. К примеру, заказчица может указать любимый цвет глаз или подходящий для неё рост Генри. Стоимость робота составляет от 11 до 15 тысяч долларов и зависит от кастомных элементов.