В США создали мини-робота, способного поднять до 4 тонн груза

Инженеры из США создали уникального мини-робота, который весит всего 44 килограмма и может за один раз поднять груз на вес до 4 тонн. Робота RVR создала компания Trailer Valet, цена такого устройства – 4 000 долларов.

Как сообщается, мини-робот наделен сразу несколькими важными функциями. Устройство способно без труда поднимать грузы до 4 тонн, а за счет тяжелых гусениц оно может пересекать любую поверхность, будь то грязь, гравий или трава.

Робот VRV управляется дистанционным методом и без подзарядок может работать до 30 минут. Для того, чтобы мини-робот поднял груз, достаточно нажать одну из кнопок пульта. Полностью укомплектованный робот будет стоить порядка 4 000 долларов, но, когда он будет выпущен в продажу – пока не известно. Ролик с демонстрацией внешнего вида и работы устройства был размещен на YouTube.

Разработчики уже сообщили, что если мини-робот начнет пользоваться спросом, то инженеры займутся добавлением новых функций и усовершенствованием его старых способностей. Применение такого робота может значительно упростить процесс разгрузки крупных товаров и перемещения внушительных по весу предметов.