Наталья Сергунина: более 140 тыс. человек будут участвовать в профнавигационных проектах в этом году

В Москве планомерно реализуют ряд профнавигационных программ. Участие в таких проектах в 2018-м году примут свыше 140000 человек. Об этом со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину сообщает ИА «Национальные интересы».

По словам Натальи Сергуниной, в частности, в дюжине детских технопарков на ежегодной основе будут обучаться более 35000 столичных школьников. Акция «День без турникетов» позволит около 50000 жителей столицы увидеть изнутри, как работают ведущие предприятия города. Столичные ЦМИТы ежегодно выступают местом для обучения свыше 30000 человек.

Московские власти, отметила Наталья Сергунина, активно внедряют новые стандарты и способствуют повышению качества профподготовки. Неслучайно, на четвертый квартал года запланировано проведение Второго межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills. Участие в нем будут принимать студенты столичных ВУЗов.

В своем комментарии Наталья Сергунина также заострила внимание на таких проектах, как программа онлайн-тестирования школьников «Профессии будущей Москвы», «Учебный день в Мастерславле» и «Предпринимательские субботы».