Японский повар создал нетающее мороженное на основе клубники

Благодаря особым свойствам клубники повар из Японии создал мороженное, которое не тает даже под открытым огнем до температуры в +28. Daily Mail пишет, что изобретение получило название Kanazawa Ice.

Японский мастер пожелал снизить расход продуктов и внедрить в производство клубнику нетоварного вида, которая обычно не используется для готовки или продажи. Используя некрасивые ягоды, он решил придумать новый десерт. После серии экспериментов у него это успешно получилось.

В ходе проб кулинар обнаружил, что кремовая масса хорошо застывает, если замешать в неё клубничный экстракт. Оказалось, что такой концентрат препятствует испарению масла и воды, а потому долго сохраняет изначальную форму. Использовав удачную комбинацию, повар научился создавать ряд кондитерских изделий, придавая мороженному форму леденцов, сердечек и медведей.

В ходе презентации некоторые посетители и журналисты протестировали жароустойчивость инновационного мороженного. Они продували его феном, подвергали действия огня и оставляли в жарком месте. Несмотря на суровые условия, продукты очень долго отказывались таять. Пока неизвестно, получит ли Kanazawa Ice распространение вне Японии.