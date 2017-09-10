В iOS 11.3 iPhone 5S не получил улучшенную автономность аккумулятора

Apple призналась, что она намеренно уменьшила производительность центрального процессора старых моделей. Под изменения попал iPhone 5S и более старые модели iPhone, которые не получили характеристики защиты аккумулятора в iOS 11.3.

В конце прошлого года Apple призналась, что уменьшила регулировку процессора на некоторых старых моделях iPhone. По этой причине старые модели, такие как iPhone 5S и сам iPhone первого поколения, не получили повышенную автономность аккумулятора в iOS 11.3. Это привело к тому, что недостаточная мощность процессора устройств не позволяет им выполнять некоторые сложные задачи, в отличие от новых моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Разработчики Apple признались, что причиной стало программное обеспечение, которое было включено в обновление до iOS 10.2.1. Оно было намеренно разработано для уменьшения производительности процессора в старых моделях. Компания ничего об этом не сообщала до декабря 2017 года.

Пользователи были возмущенны подобным произволом компании и потребовали принять меры. Однако для «обделённых» моделей iPhone 5S Apple снизила цену на запасные батареи, а также предложили специальные приложения, позволяющие пользователям следить за состоянием батареи в своих телефонах. Других действий для автономности смартфона не было осуществленно.