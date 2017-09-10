В Шанхае заработала первая автоматическая ветка метро

Инженеры Шанхая запустили в работу первую ветку полностью автоматического рельсового метро. О начале теста 31 марта объявили на сайте городской подземки.

Испытания беспилотных поездов началось на ветке "Пуцзян", которая тянется на 6,68 километра. Движение составов между шестью станциями обеспечивает комплекс рельсовых роликовых направляющих и резиновых колес. Отныне тестовая система будет обеспечивать транспортные нужды жителей уезда Пуцзян в городском округе Цзиньхуа в южной части пригорода Шанхая.

Эксклюзивный пока тип транспорта разработчики назвали АРМ - Автоматизированная система транспортировки людей. Он запрограммирован самостоятельно запускаться, ехать, открывать и закрывать двери, озвучивать объявления и тормозить. Стоит отметить, что сочетание роликов и колес из резины обеспечивает более плавные рывки при старте, остановке и поворотах. Кроме того, АРМ производит существенно меньше шума, по сравнению с аналогами. Безопасность на железной дороге обеспечивают датчики, которые удерживают составы на достаточном расстоянии друг от друга.

В настоящее время АРМ будут двигаться с интервалом в шесть минут при обычном режиме, и 3:20 в пиковые часы. Поезда тянут по четыре вагона. В общем внутри могут поместиться 726 пассажиров. Благодаря новой ветке длина путей метро в Шанхае увеличилась до 673 километров, а число станций - до 395.