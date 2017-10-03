Аналитики США: новые российские подлодки смогут незаметно перерезать кабели

В США эксперты обеспокоены разработкой Россией новейших подводных лодок, которые способны незаметно перерезать кабели в воде или даже подключаться к ним. Так пишут обозреватели ресурса Aldrimer.no.

Аналитики обратили внимание на слова американского генерала о замеченной субмарине класса "Ясень" в северо-атлантическом регионе. Военный рассказал журналистам New York Times о потенциале этих подводных лодок и необычайной сложности их обнаружения, несмотря на привлечение военных технологий США.

Авторы утверждают, что доступ российских подлодок к подводной Сети станет серьёзной угрозой для НАТО. Ведь с их помощью подводники России смогут получить важные данные о вероятных противниках, а в случае прямого конфликта - и вовсе отрезать каналы связи, оставаясь незамеченной. Норвежское издание добавляет, что для воздействия на кабель россияне могут использовать также спецкорабли обеспечения по типу поисково-спасательного "Янтаря". Это установленные на судне устройства вполне способны повредить кабели. Это свойство делает "Янтарь" потенциальным подводным диверсантом.