В Китае инженеры создали радар для москитов по военной технологии

Ученые из Китая благодаря военным технологиям изготовили радар, выявляющий москитов на расстоянии до 2 километров по звуку крыльев. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Анонимные инженеры разработали устройство, которое способно фиксировать передвижение опасных насекомых по звуку их крылышек. Эту функцию удалось реализовать благодаря доступу к наработкам для оборонной промышленности.

Раньше удаленное наблюдение за отдельными объектами столь малых размеров не представлялось возможным даже в теории. Однако сейчас изобретатели тестируют новинку в лаборатории на платформе Пекинского технологического института. Более того, результаты испытаний предсказывают возможность вскоре презентовать прототип миру.

Разработчики считают москитов очень опасными насекомыми из-за их способности переносить множество инфекционных заболеваний. Своей работой они намерены помочь многим людям избежать контакта с этими организмами и не подхватить страшную инфекцию. Эту же позицию разделили власти Китая, которые инвестировали в проект 12,9 миллионов долларов.