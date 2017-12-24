Руководство Facebook требовало увеличения пользователей любыми методами

Топ-менеджер Facebook Эндрю Босуорт разослал сотрудникам меморандум с требованием наращивать аудиторию даже ценой человеческих жизней. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Послание было разослано по электронной почте после прямой трансляции преступником убийства мужчины в Чикаго. В документе под заголовком "Уродливое" руководитель прокомментировал методы, которые позволят социальной сети увеличить количество пользователей. Он оправдавывал любые способы воздействия и сбора данных великой итоговой целью - соединять людей. В этом случае Эндрю Босуорт считает оправданной любые усилия.

В частности, текст содержал формальное разрешение на использование всех сомнительных технологий импорта контактов. Сотрудники компании также получили призыв применять "хитрый язык", который помогает без труда отыскать друзей. Эндрю Босуорт отметил, что необходимо делать это даже под угрозой смерти отдельных людей от рук злоумышленников или террористов, воспользовавшихся наработками Facebook.

Топ-менеджер уже успел объясниться об этом письме на странице Twitter. По словам Эндрю Босуорта, он не разделяет указанных утверждений. Целью документа было обратить внимание на актуальные проблемы, требующие обсуждения внутри компании.