Google собирает намного больше информации о пользователях, чем заявляет

Разработчик из Ирландии Дилан Карран был шокирован, когда решил скачать данные обо всех своих «передвижения» по сервисам Google. Он и понятия не имел, насколько много тот о нём знает.

Программист был так сильно разозлён, что напечатал 37 гневных постов на данную тему в одной из социальных сетей. Он решил заняться защитой пользователей и их личных данных. Серия скандалов, связанных с разоблачением некоторых крупных компаний, среди которых числится Facebook, изменили взгляды пользователей на то, что они делают в интернете и как стараются защитить информацию о себе.

Корпорация собирает всю информацию о том, что вы делаете, начиная от запросов в поисковике, сделанных несколько лет назад, до недавно просмотренного видео. Не имеет значение, удалит ли пользователь эту информацию или нет, Google всё равно сохраняет её на своих серверах. Во владении американской компании остаются данные о ваших перемещениях по Google Maps, о просмотренных видео и размещённых фотографиях, о всех запросах в поисковике.

Наибольшее возмущение Дилана вызвал так называемый режим «инкогнито», предлагающий анонимность. Однако у Google и с него сохраняется информация, о чём компания никого не поставила в известность.