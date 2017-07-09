Эксперты: Первые шаги «умных» роботов скорее умиляют, нежели пугают

В интернете опубликовано немало видео на которых можно увидеть первые шаги «разумных» роботов. Прогресс проходит не так быстро, как ожидали создатели фантастических утопий.

На просторах YouTube можно найти много видео, на которых инженеры запечатлели «первые шаги» своих изобретений. На них роботы скорее умиляют и веселят, нежели пугают скорой перспективой порабощения, как ожидали создатели фантастических утопий.

На первом видео можно увидеть неудачный побег «разумного» робота, который окончился тем, что низкий заряд батареи сорвал все планы беглецу.



Другой «разумный» робот-собака, хоть и может напугать своим видом и функциями. Однако всего лишь невинная банановая кожура может опрокинуть робота на пол и, спустя долгих полминуты, «ужасный» пёс вновь готов к преследованию.



Сегодня разработчики активно решают проблемы, которые заключаются в обучении робота ориентироваться в пространстве. Следующее видео служит доказательством, что у создателей ещё много работы и пока роботы крепко-накрепко привязаны к инженерам.

Стоит также упомянуть, что, хотя уже есть некоторые роботы, работающие на человека, они устройства нуждаются в помощи. По этой причине компании ищут людей для профессии «надсмотрщик за роботами».