Предзаказ UMIDIGI A1 Pro обойдется всего в $100

Китайский бюджетный смартфон UMIDIGI A1 Pro будет доступен пользователям всего за $100. Предзаказ гаджета начнется с 9 апреля 2018 года.

Производители телефона рассказали о его технических характеристиках вместе с ожидаемой ценой. Бюджетное устройство будет обладать 5,5-дюймовым экраном и 3 Гб оперативной памяти. Основой для смартфона станет процессор MediaTek MT6739, а объем памяти будет составлять 16 Гб с возможностью расширить её до 256 Гб при помощи карты памяти. На телефон будут установлены две камеры, одна из которых будет двойной со светосилой f/2,0. Аккумуляторная батарея устройства обладает ёмкость в 3 150 мАч. Вес смартфона составляет 173 грамма. Также производители оснастили устройство сканером, который позволит разблокировать телефон отпечатками пальцев.

Те, кто успел подписаться на новостную рассылку китайской компании, сможет приобрести A1 Pro за 100 долларов США, остальным же придется потратить $139,99.